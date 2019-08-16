Вдова погибшего на ринге боксера рассказала о самом страшном дне своей жизни

"Я надеялась на чудо. Молилась. Чтобы хоть инвалидом, хоть как, но он был бы жив. А потом врачи сказали, что нет ни одного шанса. Даже одного на миллиард? Даже его не было. У меня в тот момент просто весь мир рухнул. Я такого кошмара не видела никогда. Самый любимый человек на свете лежит на койке, а из него проводов и трубок 15. Смотрела на эти аппараты, увидела, что кровяное давление пошло вниз. Совершал обход врач, и он сказал: "Он сейчас умрет". Мне поставили стул прямо у его ног, и я видела его последнее дыхание. Это самый страшный день в моей жизни", - рассказала Елизавета Дадашевa в эфире "Матч-ТВ".