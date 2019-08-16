Вдова погибшего на ринге боксера рассказала о самом страшном дне своей жизни

Вдова боксера Максима Дадашева, погибшего после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, Елизавета рассказала о последних секундах жизни спортсмена, передает Р-Спорт.
По словам вдовы боксера, она пережила самый страшный день в жизни, увидев, как ее муж умирает у нее на глазах.
"Я надеялась на чудо. Молилась. Чтобы хоть инвалидом, хоть как, но он был бы жив. А потом врачи сказали, что нет ни одного шанса. Даже одного на миллиард? Даже его не было. У меня в тот момент просто весь мир рухнул. Я такого кошмара не видела никогда. Самый любимый человек на свете лежит на койке, а из него проводов и трубок 15. Смотрела на эти аппараты, увидела, что кровяное давление пошло вниз. Совершал обход врач, и он сказал: "Он сейчас умрет". Мне поставили стул прямо у его ног, и я видела его последнее дыхание. Это самый страшный день в моей жизни", - рассказала Елизавета Дадашевa в эфире "Матч-ТВ".
Дадашев 19 июля в США проиграл пуэрториканцу Субриэлю Матиасу. Победитель этого боя получал статус обязательного претендента на бой за чемпионский титул по версии IBF. После поединка состояние 28-летнего россиянина ухудшилось, он потерял сознание и был доставлен в больницу. Позже боксеру потребовалась операция в связи с отеком мозга, но спасти Дадашева не удалось.