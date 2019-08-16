Фото: старинный эстонский хутор ждет нового хозяина

В продажу поступил хутор, расположенный на двух гектарах земли. Участок площадью 19 397 квадратных метров находится между Пярну и Хаапсалу, причем на расстоянии 45 минут езды на машине от обоих городов. Жилой дом представляет собой оптимальное сочетание нового и старого.
На участке расположены жилой дом, баня, каменный амбар и насосная станция. При ремонте дома заботливо сохранено максимально возможное количество старых деталей.
Система дымоходов в хорошем состоянии и проверена специалистами. В жилой риге сохранилась подлинная печь.
Подробности находятся на портале недвижимости KV.EE.