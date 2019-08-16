Фото: старинный эстонский хутор ждет нового хозяина

В продажу поступил хутор, расположенный на двух гектарах земли. Участок площадью 19 397 квадратных метров находится между Пярну и Хаапсалу, причем на расстоянии 45 минут езды на машине от обоих городов. Жилой дом представляет собой оптимальное сочетание нового и старого.