Пт, 16.08.2019
Казалось – куда дальше Крыма с Донбассом можно упасть, однако соревнование по пробиванию дна продолжается. Антон Самсонов

Фото: старинный эстонский хутор ждет нового хозяина

ФОТО: KV.EE

В ста километрах от Таллинна, в Пярнумаа, продается отличный хутор, передает Postimees. 

В продажу поступил хутор, расположенный на двух гектарах земли. Участок площадью 19 397 квадратных метров находится между Пярну и Хаапсалу, причем на расстоянии 45 минут езды на машине от обоих городов. Жилой дом представляет собой оптимальное сочетание нового и старого. 

ФОТО: KV.EE

На участке расположены жилой дом, баня, каменный амбар и насосная станция. При ремонте дома заботливо сохранено максимально возможное количество старых деталей. 

ФОТО: KV.EE

Система дымоходов в хорошем состоянии и проверена специалистами. В жилой риге сохранилась подлинная печь. 

Подробности находятся на портале недвижимости KV.EE.

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