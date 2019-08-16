ФОТО: Digitark

Классно, когда есть возможность послушать музыку, совпадающую с настроением. В Spotify можно найти миллионы мелодий, которые можно слушать, сколько хочешь, но где же взять время для того, чтобы основательно порыться в этом разнообразии и найти лучшие? Составлять плейлисты вручную, добавляя мелодии по одной, – дело долгое, считает автор техноблога Digitark Харди Кеэрутая.

В нынешнюю эпоху стриминга доступ к хорошей музыке по хорошей цене совершенно необходим. Где бы вы ни слушали музыку, вы, очевидно, слушаете потоковую трансляцию,часто не подозревая об этом. Не менее важно знать источники, в которых можно искать музыку, и инструменты для быстрого и эффективного составления плейлистов. У нас просто слишком мало времени, чтобы подбирать мелодии по одной вручную, без чьей-либо помощи.

Так что если вы хотите создать убойный плейлист, не пожертвовав несколькими часами своего времени, мы расскажем о нескольких инструментах, предназначенных для составления крутых плейлистов Spotify. Часть из них разработаны Spotify, а часть – третьими сторонами.

Жизнь слишком коротка для того, чтобы тратить ее на поиски идеальной мелодии для следующего плейлиста. Любой из нас хотел бы слушать музыку подольше, и при этом меньше времени посвящать поиску и систематизации мелодий.

The Playlist Miner

Первые два инструмента предложены одним производителем, Playlist Machinery. Предположим, вы пребываете в каком-то определенном настроении, предаетесь какому-то занятию или хотите послушать музыку конкретного жанра. The Playlist Miner работает как поисковик и при вводе терминов типа «медленная», «тренировка» или «праздник» ищет в плейлистах Spotify мелодии, наиболее совпадающие с ключевыми словами.