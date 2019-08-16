Скоро количество транспорта на газе в Эстонии увеличится в пять раз

В ближайшие 3-5 лет на дорогах Эстонии появятся от 30 000 до 40 000 автомобилей с двигателями на компримированном или сжатом природном газе, к которым добавятся еще автомобили, использующие в качестве топлива LPG – сжиженный нефтяной газ и грузовики с моторами на LNG — сжиженном природном газе.
Об этом BNS сообщил в пятницу член правления энергетической компании Alexela Group Марти Хяэль.
«Мы в компании Alexela решили в ближайшие годы вложить значительные инвестиции в заправки CNG и LNG. По нашей оценке, вместо нынешних 17 заправок CNG в ближайшие 3-5 лет по всей Эстонии будут работать уже 50 заправок CNG. Для этого мы собираемся инвестировать в данный проект почти 50 млн евро», – сказал Хяэль.
По его словам, применение газа в качестве энергоносителя в ближайшие 10-20 лет станет для общественности самой дешевой альтернативой фоссильным видам моторного топлива и единственной серьезной возможностью выполнить международные соглашения по климату.