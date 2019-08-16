Пт, 16.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг

Скоро количество транспорта на газе в Эстонии увеличится в пять раз

Tangin esimest korda elus CNG-autot. Pärast väikest pusimist mõtlesime fotograafiga kahe peale siiski välja, kuidas voolikut tankimisauku kinnitada.

ФОТО: Ain Liiva

В ближайшие 3-5 лет на дорогах Эстонии появятся от 30 000 до 40 000 автомобилей с двигателями на компримированном или сжатом природном газе, к которым добавятся еще автомобили, использующие в качестве топлива LPG – сжиженный нефтяной газ и грузовики с моторами на LNG — сжиженном природном газе. 

Об этом BNS сообщил в пятницу член правления энергетической компании Alexela Group Марти Хяэль.

«Мы в компании Alexela решили в ближайшие годы вложить значительные инвестиции в заправки CNG и LNG. По нашей оценке, вместо нынешних 17 заправок CNG в ближайшие 3-5 лет по всей Эстонии будут работать уже 50 заправок CNG. Для этого мы собираемся инвестировать в данный проект почти 50 млн евро», – сказал Хяэль.

По его словам, применение газа в качестве энергоносителя в ближайшие 10-20 лет станет для общественности самой дешевой альтернативой фоссильным видам моторного топлива и единственной серьезной возможностью выполнить международные соглашения по климату.

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