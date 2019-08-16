Скоро количество транспорта на газе в Эстонии увеличится в пять раз

«Мы в компании Alexela решили в ближайшие годы вложить значительные инвестиции в заправки CNG и LNG. По нашей оценке, вместо нынешних 17 заправок CNG в ближайшие 3-5 лет по всей Эстонии будут работать уже 50 заправок CNG. Для этого мы собираемся инвестировать в данный проект почти 50 млн евро», – сказал Хяэль.