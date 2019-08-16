«Мы хотим есть. Нам что, к Лукашенко идти?»: на Белорусской АЭС десяткам россиян не платят зарплату

15 августа сразу у нескольких десятков наемных рабочих-монтажников, которые работали на стройке Белорусской АЭС, закончились договоры. Они утверждают, что нанимались на работу через российскую компанию «Стройинвестпроект», расположенную в Санкт-Петербурге. При этом на пластиковых пропускам во всех обозначена другая компания - АО «Сезам».

Истории участников митинга одинаковы: все они нанялись на работу в российскую компанию «Стройинвестпроект», приехали в Островец на вахту, отработали два месяца, но обещанных денег не получили. По словам рабочих, наниматель исправно оплачивал арендное жилье, выдавал суточные. А когда пришло время выплачивать зарплату, денег не оказалось.

«Сейчас нам говорят - возвращайтесь в Россию домой, тогда, возможно, мы с вами рассчитаемся. Но мы понимаем, что если поедем домой, то денег точно не увидим. Мы сюда ехали, так как тут Белоруссия, серьезное государственное строительство. Никто не мог подумать, что нас бросят здесь», - продолжает митингующий. Кроме того, срок оплаты жилья рабочих в Островце истекает в понедельник, а денег на то, чтобы добраться хотя бы домой, у них нет.

«Мы совершенно не знаем, что нам делать сейчас, - рассказывает еще один россиянин. - Ходили в вашу прокуратуру, нам там дали бумажку с адресом в Сморгони. Мол, обращайтесь туда, это местная инспекция по труду. Говорят, если договоров о работе нет, то ничем помочь не могут. Прораб наш говорит, чтобы разбирались с петербургской компанией, там советуют возвращаться в Россию, в минском представительстве АО „Сезам“ также ничего не говорят. А нам что делать? Мы сюда заработать ехали, у всех семьи свои, кредиты. Детей в школу надо собирать, первое сентября скоро».

В качестве доказательств своей причастности к стройке Островецкой АЭС россияне показывают пластиковые пропуски, которые перестали работать с 15 августа. На всех карточках - логотип АО «Сезам». То, что они не заключали официальных договоров с компанией-нанимателем, объясняют тем, что им обещали заплатить больше, чем в случае с официальным оформлением.

Другой пострадавший подтвердил, что в такую ситуацию попали около 90 человек, набранных по объявлению. Компания «Стройинвестпроект» заключила договор с компанией «Сезам», а та, в свою очередь, с фирмой-генподрядчиком строительства БелАЭС «Атомстройэкспорт». «По договору у них на выплату 45 дней. Сегодня последний день, когда они должны выплатить. А ребятам раньше „Стройинвестпроект“ обещал выплаты в течение месяца. Вот они и ожидали, что выплаты будут раньше. И я такой же наивный был», - рассказал мужчина.