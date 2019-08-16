Хелир-Вальдор Сеэдер: в деятельности Департамента полиции долгое время наблюдались проблемы

«Необходимо выяснить, отвечают ли истине претензии той или иной стороны, есть ли под ними какие-то основания или нет, и опираться в своих решениях на факты. Когда они прояснятся в общении со всеми сторонами, придется принять решения и действовать дальше», - сказал Сеэдер. На вопрос журналиста, доверяет ли Сеэдер Вахеру, тот сказал, что не может давать оценок в ситуации, когда он еще не знает всех деталей. Однако Сеэдер сказал ERR, что проблемы в Департаменте полиции бывали.

«Отечество» было единственным, кто был против Вахера

Когда предшествующее правительство, состоявшее из Центристской партии, IRL (ныне «Отечество») и СДПЭ, год назад утверждало Эльмара Вахера в должности главы полиции, тогда относительно этой кандидатуры колебалась лишь IRL, точнее говоря, ее председатель Хелир-Вальдор Сэдер.

По его словам, тогда он хотел больше времени на то, чтобы ознакомиться с деталями подорожавшего строительства границы. По мнению коалиционных партнеров, это было сделано, чтобы привлечь политическое внимание. Тогда IRL применила при назначении Вахера тактику затягивания, из-за чего назначение было отсрочено на неделю. Если обычно по хорошей традиции коалиционные партнеры представляют свои особые пожелания относительно пунктов повестки днем ранее, то руководящий фракцией IRL Сеэдер отложил свое пожелание на последний момент.