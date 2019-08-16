Ахти Асманн: отказ от сланца может привести к отключению электричества и высоким ценам

- Все больше звучит слов о том, что у сланца нет будущего. В то же время бизнес VKG процветает. Как вы это объясните?

- Действительно, требования, связанные с окружающей средой ужесточаются, это – глобальная тенденция, которую нельзя игнорировать. В то же время мы являемся производителем сланцевого масла и на него по-прежнему есть спрос на рынке. Мы со своим маслом присутствуем на глобальном рынке судового топлива, где альтернативы ископаемому топливу, по крайней мере в ближайшее время не видно. В этой сфере деятельности изменения не происходят мгновенно. Суда не меняют моторы за секунду.

- Как вам удалось во втором квартале удвоить прибыль (во втором квартале этого года VKG заработал 12 миллионов евро прибыли – ред.)?

- Всегда хочется сказать, что это заслуга руководства (улыбается.) Но причины разные. Во-первых, на мировом рынке выросла цена на нефть. Во-вторых, после спада рынка в 2016 году мы сократили сотни людей, а назад приняли чуть меньше. В-третьих, мы увеличили эффективность, то есть из того же количества сланца стали получать больше масла, причем более хорошего качества.

- Наступит ли и когда в Эстонии время, при котором из сланца больше не будут производить ни электричество, ни масло?

- В будущем люди видят разные перспективы. Один говорит о пяти годах, другой – о 2050 годе. Консенсус сегодня заключается в том, что общество движется в сторону более чистой и бережной по отношению к окружающей среде экономике. Меньше говорится о том, что это с собой несет.

Готовы ли люди платить за более чистое электричество? Готовы ли люди рисковать тем, что на какое-то время они останутся без электроэнергии? Эти вопросы в обществе еще не обсуждены.

Проблема любого видения заключается в том, что цели поставлены на довольно продолжительный срок. Но это освобождает политиков от обязанности объяснять, как точно эти цели будут достигнуты. До тех пор, пока у нас нет жизнеспособной альтернативы сланцу, а сланцевое масло конкурентоспособно на мировом рынке, разумно его производить.

- Какой должна быть цена на нефть, чтобы сланцевое масло оставалось конкурентоспособным?

- Это золотой вопрос. При одной цене ты можешь жить сейчас, при другой – жить в течение какого-то времени, при третьей у тебя уже есть возможность немного инвестировать, а при четвертой – расширяться. Если коротко, то 30-35 долларов за баррель – это уже та цена, при которой в течение какого-то времени жить станет тяжело.

- Когда-то сланец сжигали прямо в печи, чтобы произвести электричество. Потом поняли, что разумнее делать из него масло. Есть ли еще что-то, что можно делать со сланцем?