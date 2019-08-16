Эстонский вуз попал в список лучших университетов мира

Academic Ranking of World Universities опубликовало список тысячи лучших университетов планеты за 2019 год. Среди них есть и эстонский университет.
Возглавляет список лучших вузов мира Гарвардский университет. Хельсинский университет расположился на 63-й строке рейтинга, а Московский государственный университет МГУ занял 87-е место, передает Yle.
Тартуский университет находится на позиции 301-400. Другие эстонские университеты в список тысячи лучших мира не попали.
Рейтинг ARWU составляется на основании ряда показателей, среди которых число выпускников и преподавателей, получивших престижные международные премии и медали, а также количество и цитируемость опубликованных статей.