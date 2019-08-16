Эстонский вуз попал в список лучших университетов мира

Возглавляет список лучших вузов мира Гарвардский университет. Хельсинский университет расположился на 63-й строке рейтинга, а Московский государственный университет МГУ занял 87-е место, передает Yle.

Тартуский университет находится на позиции 301-400. Другие эстонские университеты в список тысячи лучших мира не попали.