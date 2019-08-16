Пт, 16.08.2019
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Эстонский вуз попал в список лучших университетов мира

Студенты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Viktor Cap / PantherMedia / Viktor Cap

Academic Ranking of World Universities опубликовало список тысячи лучших университетов планеты за 2019 год. Среди них есть и эстонский университет.

Возглавляет список лучших вузов мира Гарвардский университет. Хельсинский университет расположился на 63-й строке рейтинга, а Московский государственный университет МГУ занял 87-е место, передает Yle.

Тартуский университет находится на позиции 301-400. Другие эстонские университеты в список тысячи лучших мира не попали.

Рейтинг ARWU составляется на основании ряда показателей, среди которых число выпускников и преподавателей, получивших престижные международные премии и медали, а также количество и цитируемость опубликованных статей.

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