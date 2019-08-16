Фaнат вылил виски избившего старика Макгрегора в канализацию

«Увидел, как Конор бьет старика. Пошел ты, больше не могу его поддерживать», – написал Сэм и вылил виски Макгрегора в канализацию.

«Люди думают, что я купил бутылку только ради того, чтобы сделать это видео. Нет, я купил ее несколько недель назад», – добавил фанат.