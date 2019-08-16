Пт, 16.08.2019
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Фaнат вылил виски избившего старика Макгрегора в канализацию

Конор Макгрегор.

ФОТО: John Locher / AP

Сэм Валлели, один из пользователей твиттера, отреагировал на новость о Коноре Макгрегоре, который в апреле ударил пожилого мужчину в ирландском пабе из-за отказа пробовать его виски.

«Увидел, как Конор бьет старика. Пошел ты, больше не могу его поддерживать», – написал Сэм и вылил виски Макгрегора в канализацию.

«Люди думают, что я купил бутылку только ради того, чтобы сделать это видео. Нет, я купил ее несколько недель назад», – добавил фанат.

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