На территории Кремля нашли и обезвредили бомбу

Бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили и обезвредили на территории так называемого «ледника» (ледяного погреба) на территории Московского Кремля, что стало причиной приостановки работы археологов и работников СМИ в Большом Кремлевском сквере, сообщил ТАСС со ссылкой на сообщил комендант Московского Кремля Сергей Хлебников.
«В четверг была обнаружена авиационная бомба, по всей вероятности, времен Великой Отечественной войны, - рассказал он. – Бомба не разорвалась и была скрыта большим слоем земли».
Опасная находка обнаружена в ходе строительных работ на косогоре Тайницкого сада со стороны Москвы-реки, где в царские времена располагался продуктовый погреб и где сейчас делали срез грунта под гидроизоляцию.
Вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии РАН Николай Макаров сообщил ТАСС, что это стало первым подобным инцидентом за все время работ, которые начались в мая 2019 года.
«В этот археологический сезон - да, это - первая находка такого рода. Она вписывается в то, что мы знаем о Кремле во время Великой Отечественной войны: он сильно страдал от бомбежек в 1941 году; несколько бомб попали в здание Арсенала, погибли несколько бойцов кремлевского гарнизона», - сказал Макаров.
ЧП стало причиной более чем полуторачасовой остановки работы археологов и группы журналистов федеральных СМИ, которых пригласили на раскопки в Кремле по случаю Дня археолога. Макаров и его коллеги рассказали о ходе работ в Большом Кремлевском сквере, где начиная с мая 2019 года специалисты раскапывают здание Приказа, возведенное в XVII веке.
Бомбардировки Московского Кремля во время Великой Отечественной войны
Меры по защите Москвы от авианалетов начали принимать сразу после начала войны. 9 июля 1941 года при Моссовете была создана специальная служба, призванная обеспечить маскировку ключевых объектов столицы - Кремля, Центрального телеграфа, водопроводных станций, нефтехранилища, мостов. Для введения в заблуждение летчиков противника были погашены звезды на кремлевских башнях, перекрашены многие строения, возведены объемные макеты зданий.
Первая бомбардировка Кремля немецкой авиацией произошла в ночь на 22 июля 1941 года. Тогда фугасная бомба весом 250 кг пробила крышу Большого Кремлевского дворца и потолочное перекрытие Георгиевского зала, но не взорвалась. Всего было зафиксировано восемь бомбардировок кремлевской территории. По разрушениям наиболее масштабным стал налет в ночь 12 августа 1941 года, когда попаданием бомбы весом в тонну была сильно повреждена восточная часть здания Арсенала. Больше всего погибших было при налете 29 октября 1941 года - при попадании фугасной бомбы в гараж рядом с Арсеналом были убиты 44 человека. В 1941-1942 годах в результате взрывов авиабомб 94 человека из числа защитников Кремля погибли или пропали без вести, 164 человека получили ранения. Последняя бомбардировка состоялась 29 марта 1942 года и обошлась без жертв: фугас попал в автомашину с боеприпасами, стоявшую в Тайницком саду.