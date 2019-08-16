На территории Кремля нашли и обезвредили бомбу

«В четверг была обнаружена авиационная бомба, по всей вероятности, времен Великой Отечественной войны, - рассказал он. – Бомба не разорвалась и была скрыта большим слоем земли».

Опасная находка обнаружена в ходе строительных работ на косогоре Тайницкого сада со стороны Москвы-реки, где в царские времена располагался продуктовый погреб и где сейчас делали срез грунта под гидроизоляцию.

Вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии РАН Николай Макаров сообщил ТАСС, что это стало первым подобным инцидентом за все время работ, которые начались в мая 2019 года.

«В этот археологический сезон - да, это - первая находка такого рода. Она вписывается в то, что мы знаем о Кремле во время Великой Отечественной войны: он сильно страдал от бомбежек в 1941 году; несколько бомб попали в здание Арсенала, погибли несколько бойцов кремлевского гарнизона», - сказал Макаров.

ЧП стало причиной более чем полуторачасовой остановки работы археологов и группы журналистов федеральных СМИ, которых пригласили на раскопки в Кремле по случаю Дня археолога. Макаров и его коллеги рассказали о ходе работ в Большом Кремлевском сквере, где начиная с мая 2019 года специалисты раскапывают здание Приказа, возведенное в XVII веке.

Бомбардировки Московского Кремля во время Великой Отечественной войны

Меры по защите Москвы от авианалетов начали принимать сразу после начала войны. 9 июля 1941 года при Моссовете была создана специальная служба, призванная обеспечить маскировку ключевых объектов столицы - Кремля, Центрального телеграфа, водопроводных станций, нефтехранилища, мостов. Для введения в заблуждение летчиков противника были погашены звезды на кремлевских башнях, перекрашены многие строения, возведены объемные макеты зданий.