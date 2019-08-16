Эксперты назвали мировые столицы, отдых в которых может вас разорить

Аналитики портала бронирования отелей DayBreakHotels изучили семь основных туристических направлений по всему миру и вычислили самое дешевое из них, пишет Turizm. В исследовании участвовали Париж, Нью-Йорк, Милан, Лондон, Рим, Дубай и Берлин. В этих городах эксперты проанализировали стоимость таких удобств и сервисов, как гостиничные номера, экскурсии, посещение достопримечательностей, трансферы из аэропорта, еда в ресторанах и закусочных, а также цены на разливное пиво.

В итоге, наиболее бюджетным из мировых туристических столиц оказался Рим. По сравнению с другими городами здесь доступные цены на отели, достопримечательности и рестораны. Отели недалеко от центрального железнодорожного вокзала Рима — Stazione Termini — стоят в среднем 232 евро за ночь. Это на 100 евро дешевле, чем отели рядом с вокзалом Gare du Nord в Париже.

Самые популярные туристические достопримечательности Рима также чрезвычайно доступны. Несмотря на наличие платы за вход в Колизей и музеи Ватикана, туристы могут бесплатно увидеть многие популярные достопримечательности, такие как Фонтан Треви и Пантеон. В среднем стоимость посещения знаковых мест составляет 5,70 евро. За трансфер из аэропорта в римский отель придется отдать порядка 24 евро, а за кружку пива — 4,90 евро.

Что касается еды, то обед в изысканном ресторане в среднем стоит около 70 евро на человека. Правда, Рим может похвастаться самыми демократичными ценами в дешевых закусочных. Перекусить без претензий здесь можно всего за 7,95 евро.

Для туристов с ограниченным бюджетом также подойдет Берлин. Немецкая столица, безусловно, самый дешевый город, когда речь заходит о достопримечательностях. Большинство из них, в том числе Бранденбургские ворота, Рейхстаг, Галерея Ист-Сайд и военные мемориалы, туристы могут увидеть бесплатно.

Берлин также является самым дешевым городом для путешествий, когда речь идет о проживании в отелях и пиве. Гостиничный номер в среднем стоит 150 евро, а пенный напиток — 3,40 евро. На итоговое не первое место сильно повлияла высокая стоимость еды в изысканных ресторанах. Поэтому, если туристы избегают модных заведений, их ждет очень доступное путешествие в Берлин.

Далее в списке по ценам идут Дубай, Лондон, Милан и Нью-Йорк. Самым дорогим туристическим городом оказался Париж. Обед в любом из пяти лучших ресторанов высокой кухни в столице Франции обойдется в среднем в 211 евро на человека. Это больше, чем в Риме и Дубае вместе взятых. Еда даже в самом дешевом заведении Парижа вряд ли будет стоить меньше 19 евро.

Как заявил директор по маркетингу DayBreakHotels Маттео Челлини, Париж невероятно популярен, но, тем не менее, является наименее доступным, когда речь идет о том, чтобы остановиться где-нибудь в центре города и пообедать за его пределами. Тем, кто едет в Париж, лучше выбирать отели ближе к окраине города и самостоятельно готовить еду, — рекомендует эксперт.

Ранее турецкая Анталия была названа самым дешевым городом Европы для туристов. По подсчетам специалистов, путешественнику на этом курорте достаточно иметь 31 евро в день с учетом посещений самых популярных достопримечательностей и обедом. В число бюджетных направлений также вошли Прага, Стамбул, Амстердам, Вена, Дублин, Рим и Бенидорм. В конце списка оказались Париж и Лондон.