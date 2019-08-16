Мооника Хельме: Ратас был в курсе происходящего c Эльмаром Вахером

"Премьер-министр на самом деле был относительно в курсе дел. И то, что премьер-министр должен читать в СМИ ложь, сгенерированную безответственно и злонамеренно гендиректором PPA, что подрывает авторитет как правительства, так и премьера, это правильно?", – прокомментировала Мооника Хельме слова Калле Муули ("Отечество") в Facebook.

"Я уже сказал... То, что руководитель PPA делает что-то неправильно, не оправдывает того, что министр оставляет премьер-министра в неведении о своих важных решениях, и премьер узнает о намерении уволить руководителя PPA из уста журналиста", – ответил на это Муули.

"Почему ты думаешь, что премьер-министр не был проинформирован? Министр внутренних дел ежедневно уведомляет его обо всех планах и замыслах", – возразила Хельме.

"Премьер-министр сам неоднократно говорил это журналистам. Вы ведь не начнете обвинять его во лжи. Более того, Мартин Хельме признал на своей Facebook-странице, что не обсуждал этого с премьером", – заявил Муули.

"Может быть, события развивались слишком быстро для премьер-министра. Но информация о том, что начинается производство, которое может привести к потере должности, точно у него была", – на это сказала Мооника Хельме.