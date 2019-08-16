Электрический грузовик Tesla Semi с полной нагрузкой подтвердил заявленную автономность

Представляя электрический грузовик Semi компания Tesla заявила, что машина будет иметь запас хода в 480 либо 800 км в зависимости от модификации, но позже Илон Маск заявил, что компания нашла способ увеличить автономность до 960 км (если говорить о старшей версии).
Но несложно понять, что в случае грузового авто все будет очень сильно зависеть от нагрузки, пишет ixbt.com. И вот на днях в Калифорнии был замечен грузовик Tesla с почти максимальной нагрузкой. Если точнее, суммарная масса бетонных блоков составляла около 34 тонн при максимальной грузоподъемности в 36 тонн.
Водитель тягача заявил, что в рамках испытаний машина продемонстрировала автономность, соответствующую либо даже превосходящую заявленные показатели. К сожалению, подробностей водитель не раскрыл.