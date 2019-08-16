Электрический грузовик Tesla Semi с полной нагрузкой подтвердил заявленную автономность

Но несложно понять, что в случае грузового авто все будет очень сильно зависеть от нагрузки, пишет ixbt.com. И вот на днях в Калифорнии был замечен грузовик Tesla с почти максимальной нагрузкой. Если точнее, суммарная масса бетонных блоков составляла около 34 тонн при максимальной грузоподъемности в 36 тонн.