Пт, 16.08.2019
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  • Авто/Техника
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Электрический грузовик Tesla Semi с полной нагрузкой подтвердил заявленную автономность

Tesla Semi.

ФОТО: STAFF / REUTERS

Представляя электрический грузовик Semi компания Tesla заявила, что машина будет иметь запас хода в 480 либо 800 км в зависимости от модификации, но позже Илон Маск заявил, что компания нашла способ увеличить автономность до 960 км (если говорить о старшей версии).

Электрический грузовик Tesla Semi с полной нагрузкой подтвердил заявленную автономность
 

Но несложно понять, что в случае грузового авто все будет очень сильно зависеть от нагрузки, пишет ixbt.com. И вот на днях в Калифорнии был замечен грузовик Tesla с почти максимальной нагрузкой. Если точнее, суммарная масса бетонных блоков составляла около 34 тонн при максимальной грузоподъемности в 36 тонн.

Электрический грузовик Tesla Semi с полной нагрузкой подтвердил заявленную автономность
 

Водитель тягача заявил, что в рамках испытаний машина продемонстрировала автономность, соответствующую либо даже превосходящую заявленные показатели. К сожалению, подробностей водитель не раскрыл.

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