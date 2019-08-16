Видео: под Петербургом рухнул цементный завод

«Обрушилась стена при демонтаже. Под завалами два человека. Все службы на месте», — уточнил глава районной администрации Алексей Брицун. Под завалами оказались сотрудники проводившей демонтаж здания компании «Главцем», пишет Lenta.ru .

Позднее в областном управлении МЧС агентству уточнили, что из-под завалов извлекли два тела. Работы по спасению завершились в 12:30 по московскому времени.