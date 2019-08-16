На пляжах полно кишечной палочки

Волостные власти не рекомендуют там купаться.

Департамент здоровья взял анализ воды на обоих пляжах 13 августа и сегодня проинформировал волостную управу о результатах. Норма содержания кишечной палочки составляет 100 единиц, но в пруду Паюси ее оказалось 144 единицы, а на озере Айду – 130.

Речь идет об обычных и распространенных бактериях, которые живут в кишечнике человека и других теплокровных животных. Поскольку эти бактерии в течение короткого времени могут жить и во внешней среде, они являются хорошими индикаторами для выявления возможного недавнего фекального загрязнения.

Чем больше содержание бактерий в воде, тем более вероятно, что в воде могут быть и вызывающие болезни микроорганизмы.