Пт, 16.08.2019
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На пляжах полно кишечной палочки

Красный флаг на пляже.

ФОТО: SCANPIX

Волостная управа Пыльтсамаа сообщила, что пляж мызы Паюси и искусственное озеро Айду содержат большее количество кишечной палочки, чем это разрешено нормами: такое естественно для фекального загрязнения, пишет Tartu Postimees.

Волостные власти не рекомендуют там купаться.

Департамент здоровья взял анализ воды на обоих пляжах 13 августа и сегодня проинформировал волостную управу о результатах. Норма содержания кишечной палочки составляет 100 единиц, но в пруду Паюси ее оказалось 144 единицы, а на озере Айду – 130.

Речь идет об обычных и распространенных бактериях, которые живут в кишечнике человека и других теплокровных животных. Поскольку эти бактерии в течение короткого времени могут жить и во внешней среде, они являются хорошими индикаторами для выявления возможного недавнего фекального загрязнения.

Чем больше содержание бактерий в воде, тем более вероятно, что в воде могут быть и вызывающие болезни микроорганизмы.

Под наблюдением Департамента здоровья в Пыльтсамаа находятся искусственное озеро Айду, пруд в деревне Паюси и озеро Камари, которыми управляет волость Пыльтсамаа.

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