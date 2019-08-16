На пляжах полно кишечной палочки

Волостная управа Пыльтсамаа сообщила, что пляж мызы Паюси и искусственное озеро Айду содержат большее количество кишечной палочки, чем это разрешено нормами: такое естественно для фекального загрязнения, пишет Tartu Postimees.
Волостные власти не рекомендуют там купаться.
Департамент здоровья взял анализ воды на обоих пляжах 13 августа и сегодня проинформировал волостную управу о результатах. Норма содержания кишечной палочки составляет 100 единиц, но в пруду Паюси ее оказалось 144 единицы, а на озере Айду – 130.
Речь идет об обычных и распространенных бактериях, которые живут в кишечнике человека и других теплокровных животных. Поскольку эти бактерии в течение короткого времени могут жить и во внешней среде, они являются хорошими индикаторами для выявления возможного недавнего фекального загрязнения.
Чем больше содержание бактерий в воде, тем более вероятно, что в воде могут быть и вызывающие болезни микроорганизмы.
Под наблюдением Департамента здоровья в Пыльтсамаа находятся искусственное озеро Айду, пруд в деревне Паюси и озеро Камари, которыми управляет волость Пыльтсамаа.