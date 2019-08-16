В Таллинне попавший в пробку водитель напал на человека

Rus.Postimees.eeТаллиннВ Таллинне попавший в пробку водитель напал на человекаВ Таллинне попавший в пробку водитель напал на человекаrus.postimees.ee 41 16 августа 2019, 13:47Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.ФОТО: Peeter KümmelВчера в Таллинне в пробке на Тартуском шоссе произошло нападение на человека, сообщает Департамент полиции и погранохраны.В четверг, 15 августа, из стоявшего в пробке на Тартуском шоссе автомобиля Volvo вышел человек и напал на сидевшего в другой машине 54-летнего мужчину.Личность нападавшего пока не установлена. Все обстоятельства случившегося выясняются. 41 водительнападениеполицияпробка