Пт, 16.08.2019
Казалось – куда дальше Крыма с Донбассом можно упасть, однако соревнование по пробиванию дна продолжается. Антон Самсонов

В Таллинне попавший в пробку водитель напал на человека

Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Kümmel

Вчера в Таллинне в пробке на Тартуском шоссе произошло нападение на человека, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

В четверг, 15 августа, из стоявшего в пробке на Тартуском шоссе автомобиля Volvo вышел человек и напал на сидевшего в другой машине 54-летнего мужчину.

Личность нападавшего пока не установлена. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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