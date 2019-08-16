Галерея и видео: смотрите, какую квартиру спроектировал в Петербурге уроженец Таллинна

Резиденция площадью 269 квадратных метров находится на последнем этаже с видами на Смольный собор, акваторию Невы и новое здание Арбитражного суда. Владельцы квартиры — молодая семейная пара, ценители искусства, хороших книг и вина.

Основной концепцией при создании проекта являлось сохранение большого открытого пространства в зоне гостиной, кухни и коридора. Это удалось реализовать благодаря объединению двух квартир. Маленькие по метражу помещения - такие, как спальни, санузлы и технические комнаты, вынесли на восточную сторону квартиры, а гостиную, холл и кабинет спроектировали на юго-западе. В прихожей основной доминантой является фитостена.