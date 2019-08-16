Пилот севшего в поле «Аэробуса» оказался болельщиком «Спартака»

«Конечно, воспользуюсь бессрочным абонементом на матчи «Урала». Я люблю футбол, с детства болельщик московского «Спартака». На тот момент «Урала» не было в высшей лиге. Помню, было 16 команд: «Динамо» (Киев), «Динамо» (Тбилиси), «Динамо» (Минск), «Металлист», «Спартак»… Поскольку я житель Свердловской области, очень уважительно отношусь к футбольному клубу «Урал». С очень большим удовольствием принимаю этот абонемент. Мне очень приятно. Я очень давно не посещал матчи Премьер-Лиги в связи с характером моей работы. Очень приятно. Спасибо футбольному клубу «Урал», — сказал Юсупов в эфире Первого канала.