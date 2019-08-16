«Если он всерьез рассматривает такую идею - это окончательное доказательство, что он сошел с ума», - заявил официальный представитель Датской народной партии в интервью местному телевидению.

«Это первоапрельская шутка, но совершенно не в сезон», - написал в «Твиттере» бывший премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Такое уже было

Большинство жителей Гренландии видят себя в составе Дании, а не США, заявил Айя Хемниц Ларсен, депутат датского парламента от второй по размеру партии Гренландии «Народное сообщество».

«Моя первая реакция была - нет, спасибо!» - сказал Ларсен.

В прошлом американские лидеры уже выступали с подобными предложениями. В 1946 году президент Гарри Трумэн предложил за Гренландию 100 миллионов долларов. Сделка не состоялась, однако по заключенному в 1951 году договору на севере острова была создана авиабаза ВВС США.

Дания уже продавала свои территории Америке. На референдуме 1917 года датчане проголосовали за продажу Датской Вест-Индии - так назывались колонии на части Антильских остров в Карибском море. Приобретенная за 25 миллионов долларов территория была переименована в Американские Виргинские острова.

Интернет-пользователи в США в основном шутят по поводу нынешних сообщений. Однако некоторые увидели в предполагаемой идеи Трампа и стратегическую логику. «Вы будете смеяться, но если мы купим Гренландию, мы окружим Россию с севера и востока», - написал в «Твиттере» старший корреспондент газеты Washington Post Аарон Блейк.