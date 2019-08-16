В Дании со скепсисом восприняли сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы размышляет над идеей приобретения Америкой Гренландии.
Как сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники, президент США Дональд Трамп обсуждал с советниками идею купить Гренландию, которая является автономной территорией Дании.
Неназванные собеседники сообщили изданию, что Трамп неоднократно интересовался у советников, могут ли США купить Гренландию, и с большим интересом выслушивал их информацию о ее богатых ресурсах и геополитической важности. Как пишет газета, Трамп дал распоряжение своему советнику изучить эту идею.
В разговорах с агентством Reuters советники американского президента по-разному оценили эту идею: одни посмеялись над ней, другие же отнеслись серьезно.
Официальный Вашингтон пока не прокомментировал эти сообщения. Власти Дании обещают выступить с заявлением позже в пятницу.