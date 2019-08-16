В компании Jaguar призвали составителей Оксфордского словаря пересмотреть определение слова автомобиль

Британская автокомпания Jaguar выступила с инициативой изменить определение слова автомобиль (car), приведенное в Оксфордском словаре английского языка, в связи с его устареванием, пишет Newsru.com
Сейчас соответствующая статья на сайте словаря гласит, что автомобилем является транспортное средство, как правило имеющее четыре колеса, которое может перевозить небольшое число людей и приводится в движение при помощи двигателя внутреннего сгорания. В Jaguar считают, что такое определение не позволяет назвать автомобилем электрический Jaguar I-Pace и другие электромобили, которых на рынке с каждым годом появляется все больше.
We’ve rewritten the rules. Can we now rewrite the dictionary?— Jaguar UK (@JaguarUK) 14 августа 2019 г.
According to the current online definition, the all-electric #Jaguar #IPACE - 2019 World Car of the Year - isn’t a ‘car’ at all. We think it's time for a change.
How would you #RedefineTheCar? pic.twitter.com/LDhpLbBTE0
"Определение любого типа транспортного средства или технологии тщательно продумывается, чтобы оно было максимально ориентировано на потребителя. Для нас стало большой неожиданностью, что определение автомобиля несколько устарело. Именно поэтому мы призываем Оксфордский словарь английского языка обновить онлайн-классификацию, чтобы отразить переход от традиционных двигателей внутреннего сгорания к более экологичным силовым установкам", – рассказал представитель британской компании.