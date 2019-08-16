В компании Jaguar призвали составителей Оксфордского словаря пересмотреть определение слова автомобиль

Сейчас соответствующая статья на сайте словаря гласит, что автомобилем является транспортное средство, как правило имеющее четыре колеса, которое может перевозить небольшое число людей и приводится в движение при помощи двигателя внутреннего сгорания. В Jaguar считают, что такое определение не позволяет назвать автомобилем электрический Jaguar I-Pace и другие электромобили, которых на рынке с каждым годом появляется все больше.