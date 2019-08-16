Работники шахты ищут защиты от своего начальника: оскорбляет подчиненных и использует куклу Вуду

“Я даже знаю, кто это написал - сидящий напротив меня заместитель”, - сказал он об анонимном письме.

“Зря они говорят, что я их третирую, что они подвергаются каким-то гонениям - ничего такого нет”, - заверил Виктор Бондаренко.

Обидел беременную или потребовал работать?

Обе стороны конфликта описывают ситуацию вокруг беременной сотрудницы.

“Он довел беременную работницу до слез, кричал на нее матом, - пишут анонимные сотрудники. - Работнице долго было плохо, она долго приходила в себя. Кто был бы виноват если бы работница родила преждевременно? А когда эта же работница родила и приехала на шахту делать документы для декретного отпуска, Виктор Бондаренко спросил у нее, почему она еще не сдохла? Как такое можно говорить человеку, тем более маме, которая кормит молоком новорожденного?”

Сама женщина не захотела общаться с журналистом. Александра с ее слов подтвердила, что начальник действительно интересовался у нее, “не сдохла ли она во время родов”.

Виктор Бондаренко описывает эту историю совсем иначе:

“Однажды была такая ситуация - собиралась в декрет одна женщина, которая занималась учетом дизтоплива. Нужно было выучить другого человека - девушку, которая тоже работает на складе”.

По словам Виктора Бондаренко, подчиненные постоянно откладывали обучение на потом, хотя это требовало немалого времени.

“Однажды я задал вопрос, когда мы, наконец, будем учиться? Потому что меня напрягали сверху - руководство, - рассказал начальник Общего участка. - Я опять услышал в ответ, что еще успеем. Женщине буквально через две недели надо было в декрет уходить. А эта работа, извините, такая, что за две недели очень сложно научиться. И я вспылил. Вот после этого они сразу побежали писать письма директору и руководству объединения. Я как вспылил? Ну, просто громким голосом сказал, что это нужно делать. Ничего грубого в этом не было, на персоналии я не переходил”.

Кукла Вуду как инструмент управления персоналом

Самая загадочная часть этой истории - кукла Вуду, которая храниться на рабочем месте начальника участка. По словам сотрудников, написавших анонимное письмо, он вонзает в куклу иголки и что-то приговаривает.

“Кукла действительно есть, я была в шоке, когда увидела! - рассказала Александра. - Когда ему кто-то испортит настроение, он начинает в нее тыкать. Я только надеялась, что это не моя кукла Вуду. Я не знала, что у человека в голове творится, и уже даже боялась заходить в кабинет. Мы должны были расписываться, что пришли на работу, и брать ключи. Я ждала момент, когда его нет в кабинете, чтобы быстренько взять ключи, расписаться и убежать”.

Виктор Бондаренко подтверждает, что кукла Вуду у него действительно есть.

“Мне подарили ее, дай Бог памяти, лет шесть или семь назад. Иногда я в шутку говорю: “ну, кого сегодня будем убивать?” и раз-раз - натыкаю иголок, - смеясь, рассказал Виктор Бондаренко. - Это просто шутка. А жаловаться на куклу Вуду - ну, вы теперь сами понимаете, какой уровень вот этих жалоб”.

Подозрения или просто слухи?

Авторы анонимной жалобы заявляют о “семейном сговоре” на шахте Ojamaa. Под руководством Виктора Бондаренко старшим кладовщиком работает его дочь, а ее гражданский муж управляет складской компьютерной программой, что якобы дает возможность скрывать факты коррупции - конкурсы, объявленные на шахте, определенные поставщики выигрывают за взятки.

Доказательств авторы письма не приводят.

Александра рассказала, что в коллективе действительно ходят упорные слухи о коррупции, но доказательств каких-то незаконных действий нет.