Картина дня: правительственный кризис набирает обороты, самые опасные перекрестки и будущее сланцевой энергетики

Кризис в правительстве: президент Кальюлайд вызвала Юри Ратаса на ковер

Президент Керсти Кальюлайд как вчера, так и сегодня поддерживает связь с гендиректором полиции Эльмаром Вахером, а в ближайшее время она хочет встретиться с премьер-министром Юри Ратасом. Читать далее...

Соцдемы призвали Юри Ратаса немедленно отправить в отставку отца и сына Хельме

Социал-демократы ждут, что премьер-министр Юри Ратас незамедлительно освободит от занимаемых ими должностей министра финансов Мартина Хельме и министра внутренних дел Марта Хельме, в противном случае обоих Хельме в Рийгикогу ожидает вотум недоверия, который с большой вероятностью ознаменует бесславный конец нынешнего правительства. Читать далее...

Хелир-Вальдор Сеэдер: в деятельности Департамента полиции долгое время наблюдались проблемы

Председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер воздержался от комментариев, доверяет он Вахеру или нет, однако заявил ERR, что в деятельности Департамента полиции и погранохраны в течение длительного периода наблюдались проблемы. Читать далее...

Паэт: незаконная попытка увольнения гендиректора полиции несет опасность для государства

Член Европарламента Урмас Паэт (Партия реформ) считает, что после ста дней у власти от репутации правительства практически ничего не осталось, а имевшая место в четверг незаконная попытка увольнения гендиректора полиции несет опасность для государства. Читать далее...

Мооника Хельме: Ратас был в курсе происходящего c Эльмаром Вахером

На фоне скандала между гендиректором Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмаром Вахером и министрами Хельме, супруга Хельме Хелле-Мооника заявила, что премьер-министр Ратас был в курсе происходяшего, в то время как сам премьер и Мартин Хельме утверждают обратное. Читать далее...

Плохая электротехническая работа унесла человеческую жизнь

Установщик электроприбора не несет ответственности, если из-за допущенной им ошибки через несколько лет произойдет пожар. Жительница Виймси Сильви Сабе из-за неправильно установленного теплового насоса и случившегося пожара потеряла мать и теперь второй год живет в полусгоревшем доме с обугленными стенами и потолками. Читать далее...

Ахти Асманн: отказ от сланца может привести к отключению электричества и высоким ценам

Руководитель второго по размерам сланцедобытчика Эстонии - предприятия Viru Keemia Grupp (VKG) - 45-летний Ахти Асманн считает, что государство должно использовать добытый в Ида-Вирумаа сланцевый щебень в качестве слоя основания для трассы Rail Baltic. Читать далее...

Названы самые опасные перекрестки Эстонии

Согласно статистике Эстонского фонда дорожного страхования (ФДС), в первой половине этого года произошло 18 300 страховых случаев, из них 1500 дорожно-транспортных происшествий случилось с эстонскими автомобилями за рубежом. Общий ущерб в результате несчастных случаев составил 33 миллиона евро. Число дорожно-транспортных происшествий за год выросло на три процента. Читать далее...

Невероятно: житель Тарту одновременно запечатлел туманность Андромеды и звездопад Персеиды

Входящий в эстонское общество астрономов-любителей Вильям Такис поделился с редакцией Postimees сделанным в лесах Соомаа снимком звездопада Персеиды. Читать далее...

На пляжах полно кишечной палочки