Вне дома: с финской водкой по эстонским полям и лесам

Развлечения в этот день были запланированы самые разнообразные. У края золотистого ячменного поля гостей ждал накрытый рядом со старым, но бодрым комбайном "Енисей" обед из трех блюд, который подготовил шеф-повар и хозяин гастрономического хутора Ööbiku Антс Уусталу со своей командой: пряная уха из трех видов рыб с добавлением в бульон водки Koskenkorva, сытное свиное жаркое с салатом и соленым огурчиками и десерт из ржаного хлеба и взбитых сливок. Дегустацию продукции Koskenkorva провел представитель бренда Микаэль Карттунен.

ФОТО: Ярек Йыэпера

Во время прогулки по живописной болотной тропе мы не только отмахивались от комаров, но и обращали внимание на красоты природы. Лес подарил нам немало ягод и трав, из которых каждый мог приготовить в поп-ап баре прямо в лесу свою именную водочную настойку. Осталось подождать пару недель, чтобы они настоялись. Но это уже личное дело каждого участника похода.

ФОТО: Ярек Йыепера

В то же время на опушке леса публику угощал коктейлями амбассадор бренда Koskenkorva Микаэль Карттунен. Микаэль добился в Финляндии широкого признания как специалист по коктейлям. Если спросить финских барменов, чье мнение о напитках наиболее авторитетное, Микаэля, скорее всего, назовет практически каждый.

ФОТО: Ярек Йыэпера