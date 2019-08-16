«Локомотив» ради Рибери отказался от приглашения Балотелли

При этом «Локомотив» по-прежнему рассчитывает усилить состав другим свободным агентом — французским полузащитником Франком Рибери, в переговорах с которым московскому клубу удалось продвинуться.

Сам Рибери, который находится в статусе свободного агента, хочет подписать со своей будущей командой контракт на два сезона с окладом в € 8 млн в год. Потянут ли москвичи такую сумму и есть ли смысл выкладывать за немолодого футболиста такие суммы, другой вопрос. Впрочем, для российской лиги это будет имидежевым приобретением.

Главным претендентом на француза является все-таки «Фиорентина», но итальянцы не готовы платить такую зарплату. Также на Рибери претендует «Галатасарай». Жан-Пьер Берне, агент хавбека, подтвердил интерес «Локомотива» к футболисту.