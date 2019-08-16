В Таллинне остановилось судно российской антарктической экспедиции "Елизавета"

Парусная яхта "Елизавета", совершающая приуроченную к 200-летию открытия Антарктиды экспедицию к этому материку, сделала внеплановую остановку в Таллинне, пишет Postimees.
Приспособленное к мореплаванию во льдах 20-метровое судно со стальным каркасом остановилось в порту Какумяэ для ремонта импеллера генератора. Изначальный маршрут предусматривал остановки в Хельсинки и Стокгольме. Из Таллинна судно через Готланд и Кильский канал направится в Атлантический океан и перед тем, как отправиться в южные моря, сделает остановку на Канарских островах.
"Елизавета" - одно из российских судов, которые подобно эстонскому экспедиционному судну "Адмирал Беллингсгаузен" планируют приуроченную к 200-летней годовщине открытия Антарктиды экспедицию в антарктические воды. Однако путешествие "Елизаветы" значительно отличается от других. Судно начало свой путь в 2017 году из сибирского Красноярска. Сначала по Енисею, затем по Северному Ледовитому океану и, наконец, по каналам яхта добралась до Петербурга, откуда продолжила свой путь 11 августа этого года.
Экипаж "Елизаветы" намерен не только добраться до Антарктики, но и совершить кругосветное путешествие, повторив маршруты других известных российских первооткрывателей.