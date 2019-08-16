В Таллинне остановилось судно российской антарктической экспедиции "Елизавета"

Приспособленное к мореплаванию во льдах 20-метровое судно со стальным каркасом остановилось в порту Какумяэ для ремонта импеллера генератора. Изначальный маршрут предусматривал остановки в Хельсинки и Стокгольме. Из Таллинна судно через Готланд и Кильский канал направится в Атлантический океан и перед тем, как отправиться в южные моря, сделает остановку на Канарских островах.

"Елизавета" - одно из российских судов, которые подобно эстонскому экспедиционному судну "Адмирал Беллингсгаузен" планируют приуроченную к 200-летней годовщине открытия Антарктиды экспедицию в антарктические воды. Однако путешествие "Елизаветы" значительно отличается от других. Судно начало свой путь в 2017 году из сибирского Красноярска. Сначала по Енисею, затем по Северному Ледовитому океану и, наконец, по каналам яхта добралась до Петербурга, откуда продолжила свой путь 11 августа этого года.