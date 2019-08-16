Имейте в виду: 20 августа работа банков в Эстонии будет ограничена

Пресс-служба банка SEB сообщила, что все внутрибанковские, мгновенные и мобильные платежи, сделанные во время праздника, поступят на счет получателя, как правило, сразу, но не позднее, чем в течение одного часа.

Мобильные платежи поступают мгновенно, в т.ч. на выходных и по государственным праздникам, а также между разными банками, предлагающими эту услугу (на данный момент услугу мобильного платежа предлагают только SEB и Swedbank).

20 августа европейские платежи будут совершаться в обычном порядке. В то же время международные платежи в этот день производиться не будут.

«Обращаем внимание на то, что платежи будут переданы только в том случае, если платежное поручение корректно заполнено. 20 августа аннулировать платежи невозможно», - подчеркнули в SEB.

20 августа расчеты с ценными бумагами (акции, облигации и паи фондов) будут совершаться в обычном порядке. Расчеты с пенсионными фондами совершаться не будут.

«Советуем заранее спланировать переводы, совершаемые во время праздника и при возможности вести расчеты внутри банка. Дополнительную информацию можно получить по телефону службы поддержки клиентов 665 5100 или через Skype (имя пользователя: seb.eesti, только звонки)», - сообщила пресс-служба банка SEB.

В связи с государственными праздниками 20 августа все представительства Swedbank будут закрыты, передала пресс-служба банка.

Внутрибанковские и внутригосударственные межбанковские расчеты производятся в обычном режиме.

Совершенные 19 августа экспресс-платежи, срочные Европейские платежи и платежи внутри группы Swedbank передаются в банк получателя или в корреспондентский банк в тот же день (19 августа), срочные платежи и Европейские обычные платежи на следующий банковский день (21 августа), а обычные платежи – на второй банковский день (22 августа).