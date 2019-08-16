Юри Мыйз: если Вахера уволят, я выйду на пикет!

"Если руководителя полиции Эльмара Вахера и вправду уволят, я впервые после балтийской цепочки выйду на манифестацию", - пообещал предприниматель и бывший министр внутренних дел Юри Мыйз. Его слова приводит издание Äripäev.
"На мой взгляд, семейство Хельме опасно из-за своей некомпетентности и деструктивно с точки зрения общества", - написал Мыйз.
В заключение он добавил, что сохраняет оптимизм относительно общего развития.
"Лучше всего была бы такая ситуация, где у правительства нет никакой роли в снижении уровня жизни людей, что произошло с привлечением EKRE в правительство", - считает Мыйз.