Пт, 16.08.2019
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Юри Мыйз: если Вахера уволят, я выйду на пикет!

Pildil Jüri Mõis.

ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

"Если руководителя полиции Эльмара Вахера и вправду уволят, я впервые после балтийской цепочки выйду на манифестацию", - пообещал предприниматель и бывший министр внутренних дел Юри Мыйз. Его слова приводит издание Äripäev.

"На мой взгляд, семейство Хельме опасно из-за своей некомпетентности и деструктивно с точки зрения общества", - написал Мыйз.

В заключение он добавил, что сохраняет оптимизм относительно общего развития. 

"Лучше всего была бы такая ситуация, где у правительства нет никакой роли в снижении уровня жизни людей, что произошло с привлечением EKRE в правительство", - считает Мыйз.

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