Юри Мыйз: если Вахера уволят, я выйду на пикет!

"На мой взгляд, семейство Хельме опасно из-за своей некомпетентности и деструктивно с точки зрения общества", - написал Мыйз.

"Лучше всего была бы такая ситуация, где у правительства нет никакой роли в снижении уровня жизни людей, что произошло с привлечением EKRE в правительство", - считает Мыйз.

