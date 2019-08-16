Дорогое жилье признали вредным для здоровья

В ходе проведенного компанией опроса более половины — 54 процента — из тысячи арендаторов заявили, что отложили различные медицинские процедуры из-за необходимости платить за квартиру или дом. Все 500 врачей, участвовавших в исследовании, отметили, что некоторые пациенты жалуются на низкий уровень доступности жилой недвижимости. 31 процент медицинских работников заявил, что как минимум четверть пациентов выражали обеспокоенность отсутствием на рынке недорогого жилья.

Чаще всего съемщики откладывают диспансеризацию (42 процента респондентов выбрали этот вариант), не обращаются к врачам во время болезни (38 процентов) и пренебрегают рецептурными препаратами (35 процентов).