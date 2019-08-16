Пьяный советник министра избежал наказания: для Эстонии это обычная практика?

16 ноября 2018 года полицейский патруль остановил в Таллинне автомобиль, у находившегося за рулем которого Ханнеса Румма выявили уголовно наказуемую степень опьянения. Его задержали и возбудили уголовное дело.

Поскольку Румм раньше не попадался на нарушениях, 23 ноября прокуратура прекратила производство по уголовному делу по принципу оппортунитета, которым Румму была вменена обязанность пройти в течение полугода реабилитационную программу. Через шесть дней Румм сообщил, что уходит с поста советника тогдашнего министра иностранных дел Свена Миксера.

По словам помощника прокурора Алана Рюйтли, подписавшего постановление, такое решение прокуратура применяет в случае людей, которые ранее не наказывались: «Им предлагается возможность обратиться за лечением и пройти социальную программу, направленную на изменение поведения на дороге. Если человек выбирает программу, у прокуратуры есть возможность прекратить производство по принципу оппортунитета (принцип целесообразности – ред.)», - объяснил помощник прокурора.

По словам старшего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Тоомаса Лийва, по всей Эстонии таким же образом были прекращены производства в отношении примерно 600 пьяных водителей. «Те расследования, которые мы смогли прекратить, мы прекратили. В любом случае у этих людей не было действующих наказаний,- объяснил Лийва. – Идея в том, что мы не наказываем, а скорее прекращаем производство, но таким образом на нарушителя накладываются определенные обязательства».

В целом оппортунитету сопутствуют три возможных обязательства. Во-первых, пойманный пьяным за рулем водитель должен пройти реабилитационную программу «Приличный водитель», которую ведет дорожный психолог Гуннар Мейнхард. Как правило, она длится четыре недели по выходным. Эту программу прошел и Румм.

Во-вторых, прокуратура может обязать нарушителя участвовать в программе Департамента здоровья «Более трезвая и здоровая Эстония». Она предназначена для тех, у кого есть серьезная алкогольная проблема. Лечение предлагают крупные больницы и психиатрические клиники: «До того, как мы начали нарушителей туда направлять, они попадали туда и сами. Их приводили жены и дети».

Третий метод, который могут применить в случае пьющего водителя при оппортунитете, - обязанность сдавать кровь. Это означает, что нарушитель должен на протяжении какого-то времени регулярно сдавать кровь, анализ которой определяет, принимал ли он алкоголь в последние недели умеренно или злоупотреблял им.