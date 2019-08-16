В Alexela теперь можно купить наличные

«На протяжении определенного времени мы тестировали услугу выплаты наличности. Теперь мы с радостью объявляем, что эта комфортная услуга доступна во всех наших магазинах по всей Эстонии», - сказал председатель правления АО Alexela Айво Адамсон.

«Alexela - это постоянно растущий и развивающийся концерн, мы являемся на рынке уникальным игроком, который являясь продавцом топлива и энергии, предлагает клиентам все необходимые услуги в режиме one-stop-shop в одной точке. Для нас очень важно предлагать клиентам качественные товары и услуги, а также великолепное обслуживание. Также, поскольку мы являемся эстонским предприятием, нашим делом чести является способствовать развитию местной жизни; а улучшая доступность наличности, предлагая возможность ее покупки, мы несем необходимую энергию в крупные и малые общины. Нашей услугой может воспользоваться посетитель нашего сельского магазина прибрежной деревеньки в Кясму, магазина шаговой доступности на заправке Ыуна в Йыгева, которому нужны наличные, или родитель в Харьюмаа, который может снять в наших магазинах необходимую мелкую сумму карманных денег для ребенка, едущего на школьную экскурсию», - рассказал Адамсон об открытой услуге выплаты наличности в Alexela.