В Alexela теперь можно снять наличные

В магазинах шаговой доступности Alexela по всей Эстонии теперь можно использовать услугу снятия наличности. Выплатой наличности могут воспользоваться клиенты всех банков во всех 36 магазинах шаговой доступности Alexela по всей Эстонии.
«На протяжении определенного времени мы тестировали услугу выплаты наличности. Теперь мы с радостью объявляем, что эта комфортная услуга доступна во всех наших магазинах по всей Эстонии», - сказал председатель правления АО Alexela Айво Адамсон.
«Alexela - это постоянно растущий и развивающийся концерн, мы являемся на рынке уникальным игроком, который являясь продавцом топлива и энергии, предлагает клиентам все необходимые услуги в режиме one-stop-shop в одной точке. Для нас очень важно предлагать клиентам качественные товары и услуги, а также великолепное обслуживание.
Также, поскольку мы являемся эстонским предприятием, нашим делом чести является способствовать развитию местной жизни; а улучшая доступность наличности, предлагая возможность ее получения, мы несем необходимую энергию в крупные и малые общины. Нашей услугой может воспользоваться посетитель нашего сельского магазина прибрежной деревеньки в Кясму, магазина шаговой доступности на заправке Ыуна в Йыгева, которому нужны наличные, или родители в Харьюмаа, которые могут снять в наших магазинах мелкие деньги для ребенка, едущего на школьную экскурсию», - рассказал Адамсон о новой услуге выплаты наличности в Alexela.
Для снятия наличности из касс магазинов шаговой доступности Alexela нужно сделать покупку минимум на один евро, а также назвать кассиру сумму наличных, которую клиент желает снять. Максимальная сумма выплаты наличных составляет сто евро. Затем клиент вставляет в платежный терминал свою банковскую карточку и вводит PIN-код. Нужная сумма выдается клиенту из кассы магазина и тут же снимается с банковского счета клиента.