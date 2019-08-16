Идеальное совпадение: автомобиль загорелся на перекрестке, когда рядом стояла пожарная машина

12 августа на перекрестке с круговым движением в городе Гуаиба остановился белый Renault Logan. Судя по всему, автомобиль сломался – водитель включил аварийку. Стоявшая за ним пожарная машина начала объезжать Logan, когда переднюю часть легкового автомобиля внезапно охватило пламя.

Водитель и два пассажира быстро покинули горящий автомобиль, а пожарные приступили к тушению. Судя по опубликованной на YouTube видеозаписи, на это у них ушла всего пара минут.