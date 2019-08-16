Пт, 16.08.2019
Если бы Эстония сейчас находилась в ситуации Венгрии, то через границу лилась бы река беженцев. Сергей Метлев
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  • Идеальное совпадение: автомобиль загорелся на перекрестке, когда рядом стояла пожарная машина

Идеальное совпадение: автомобиль загорелся на перекрестке, когда рядом стояла пожарная машина
Видео

ФОТО: скриншот

Внезапное возгорание автомобиля на дороге сложно назвать счастливым событием, но быстрое прибытие пожарных к месту инцидента может минимизировать его последствия и предотвратить взрыв машины. На днях это доказали бразильские пожарные, пишет Newsru.

12 августа на перекрестке с круговым движением в городе Гуаиба остановился белый Renault Logan. Судя по всему, автомобиль сломался – водитель включил аварийку. Стоявшая за ним пожарная машина начала объезжать Logan, когда переднюю часть легкового автомобиля внезапно охватило пламя.

Водитель и два пассажира быстро покинули горящий автомобиль, а пожарные приступили к тушению. Судя по опубликованной на YouTube видеозаписи, на это у них ушла всего пара минут.

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