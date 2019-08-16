Покупаете или продаете квартиру? Узнайте, какие расходы вам предстоят

Выбирая новое жилье или продавая имеющуюся недвижимость, следует учитывать различные сборы и пошлины, которые будут добавлены к цене сделки. Некоторые из них касаются и покупателя, и продавца, другие - каждую сторону отдельно, пишет Postimees.

Нотариальный сбор

Наиболее важной статьей расходов по сделке с недвижимостью является нотариальная плата, которая рассчитывается на основе таблицы, предусмотренной законом, где конкретная стоимость сделки соответствует фиксированной оплате. Здесь важно иметь в виду: договор купли-продажи является двусторонним, и его обычно оплачивают и покупатель, и продавец. К сумме добавляется НДС.

Например, если цена имущества, которое будет куплено или продано, составляет 100 000 евро, нотариальная плата составит 160,40 евро, а так как сделка двусторонняя, общая плата составит 320,80 евро плюс НДС. Кроме того, необходимо уплатить государственную пошлину за внесение записи о новом владельце в Крепостную книгу. Размер этой пошлины также зависит от суммы сделки и составляет, в данном случае, 110 евро.

Получение кредита и оценочный акт

Если для покупки недвижимости необходимо взять кредит, нужно заказать оценочный акт объекта. Стоимость оценки квартиры в среднем составляет 170 евро, а дома - 270 евро. Стоимость оценочного акта в каждом бюро примерно одна и та же, но некоторые крупные агентства недвижимости, чьи оценочные акты принимаются всеми банками, безусловно, могут назначить и свою цену. В целях оптимизации затрат, безусловно, целесообразно ходатайствовать о кредите в нескольких банках, помимо того, чьим клиентом вы являетесь, поскольку условия кредита могут значительно различаться.

Получение кредита включает в себя оплату договора с банком, которая обычно составляет один процент от суммы кредита. Сотрудничая с крупными бюро недвижимости, многие банки также предлагают скидку в 50% на оплату договора и двадцатипроцентную – на оценочный акт. При покупке недвижимости в кредит, следует заплатить государственную пошлину за внесение ипотеки в крепостную книгу и нотариусу за оформление ипотеки.

Реклама на порталах недвижимости и посредническая плата

При продаже недвижимости также следует учитывать стоимость объявлений на интернет-порталах. Если вы используете для продажи помощь маклера, эта сумма входит в посредническую плату, которая включает в себя все расходы, связанные с продажей: плату за объявление на порталах недвижимости, визуальную рекламу, профессиональные фотографии, а также трату времени и транспортные расходы на поездки для показа объекта.

Подоходный налог и декларация о доходах

Прибыль от продажи недвижимости облагается налогом. Исключение составляют случаи, когда вы продаете квартиру или дом, который является постоянным местом вашего жительства. Эту сделку не надо декларировать. В течение двух лет можно совершить одну безналоговоую сделку по продаже жилья. При этом важно суметь доказать, что объект в самом деле использовался как ваше жилище. Регистрация по месту жительства не имеет решающего значения, и в законе не указано, как долго вы долдны там прожить.