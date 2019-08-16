В Камеруне пираты захватили грузовое судно с россиянами на борту

15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) было атаковано принадлежащее датской компании «Ультрабалк» грузовое судно «Мармалайта», среди членов экипажа которого находятся россияне. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ, передает NEWSru.