Пт, 16.08.2019
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В Камеруне пираты захватили грузовое судно с россиянами на борту

Пираты.

ФОТО: Petty Officer 2nd Class Jason R. Zalasky/AP

15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) было атаковано принадлежащее датской компании «Ультрабалк» грузовое судно «Мармалайта», среди членов экипажа которого находятся россияне. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ, передает NEWSru.

По сведениям рекрутингового агентства «Марлоу Навигейшн Россия», нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан Российской Федерации. Власти Камеруна и представители компании-судовладельца выясняют обстоятельства произошедшего.

Российские дипломаты активно взаимодействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами для скорейшего освобождения российских граждан. Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс, судно могли захватить нигерийские пираты.

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