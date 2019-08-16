В Камеруне пираты захватили грузовое судно с россиянами на борту

По сведениям рекрутингового агентства «Марлоу Навигейшн Россия», нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан Российской Федерации. Власти Камеруна и представители компании-судовладельца выясняют обстоятельства произошедшего.
Российские дипломаты активно взаимодействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами для скорейшего освобождения российских граждан. Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс, судно могли захватить нигерийские пираты.