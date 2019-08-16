Роковой прыжок в бассейн: в Турции погиб российский турист

Россиянин погиб на курорте Авсаллар близ турецкой Антальи, прыгнув в бассейн, сообщает Lenta.ru со ссылкой на местный портал Haber.
Происшествие случилось в четверг, 15 августа. По информации ресурса, сотрудник отеля, расположенного в северной части Антальи, заметил, что турист не всплыл на поверхность воды. Тогда он нырнул в бассейн и вытащил мужчину.
Им оказался 40-летний гражданин России Сергей Жук, которого доставили в ближайшую частную больницу, но спасти его жизнь не удалось.
Причины смерти пока не установлены. Тело перевезли в госпиталь судебной медицины Антальи для вскрытия.