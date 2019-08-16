Пт, 16.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг

Роковой прыжок в бассейн: в Турции погиб российский турист

Кемер, Турция. Фото иллюстративное.

ФОТО: SCANPIX/TASS

Россиянин погиб на курорте Авсаллар близ турецкой Антальи, прыгнув в бассейн, сообщает Lenta.ru со ссылкой на местный портал Haber.

Происшествие случилось в четверг, 15 августа. По информации ресурса, сотрудник отеля, расположенного в северной части Антальи, заметил, что турист не всплыл на поверхность воды. Тогда он нырнул в бассейн и вытащил мужчину.

Им оказался 40-летний гражданин России Сергей Жук, которого доставили в ближайшую частную больницу, но спасти его жизнь не удалось.

Причины смерти пока не установлены. Тело перевезли в госпиталь судебной медицины Антальи для вскрытия.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ