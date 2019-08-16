Катри Райк и другие бывшие министры внутренних дел призывают Марта Хельме подать в отставку

Как заявила бывший министр внутренних дел Катри Райк радионовостям ERR, ее коллеги, возглавлявшие в прошлые годы МВД, намерены отправить Марту Хельме письмо с оценкой его действий, которые, по их мнению, наносят вред безопасности государства, передает rus.err.ee .

"Когда руководителю высшего звена дают на подписание заявление об уходе по собственному желанию с подписью канцлера, который совсем не в курсе, что такая бумага планируется, то это не свободная страна, а 30-е годы Германии или Советский Союз", – сказала Катри Райк.