Пт, 16.08.2019
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  • Катри Райк и другие бывшие министры внутренних дел призывают Марта Хельме подать в отставку

Катри Райк и другие бывшие министры внутренних дел призывают Марта Хельме подать в отставку

Катри Райк.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

Бывшие министры внутренних дел Эстонии готовят письмо-обращение к нынешнему министру Марту Хельме с призывом подать в отставку.

Как заявила бывший министр внутренних дел Катри Райк радионовостям ERR, ее коллеги, возглавлявшие в прошлые годы МВД, намерены отправить Марту Хельме письмо с оценкой его действий, которые, по их мнению, наносят вред безопасности государства, передает rus.err.ee.

По мнению Катри Райк попытка Марта Хельме уволить гендиректора полиции Элмара Вахера больше напоминает Германию 30-х годов, а не современное демократическое государство.

"Когда руководителю высшего звена дают на подписание заявление об уходе по собственному желанию с подписью канцлера, который совсем не в курсе, что такая бумага планируется, то это не свободная страна, а 30-е годы Германии или Советский Союз", – сказала Катри Райк.

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