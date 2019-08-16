Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России

«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского», - сказал президент, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

«Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа - орденами Мужества», - заявил Путин.

Президент РФ выразил надежду, что «таких происшествий у нас будет как можно меньше - хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило».

«Но качество подготовки летного состава этой компании можно считать удовлетворительной», - отметил глава государства.