Пт, 16.08.2019
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Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России

Командир экипажа Дамир Юсупов.

ФОТО: Boris Jarkov / Sputnik

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.

«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского», - сказал президент, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

«Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа - орденами Мужества», - заявил Путин.

Президент РФ выразил надежду, что «таких происшествий у нас будет как можно меньше - хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило».

«Но качество подготовки летного состава этой компании можно считать удовлетворительной», - отметил глава государства.

Airbus-321, выполнявший рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Москва-Симферополь, совершил аварийную посадку утром 15 августа в районе деревни Рыбаки Раменского округа Московской области на кукурузном поле. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета.

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