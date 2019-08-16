Налоговый департамент ждет указаний по сокращению

«Мы в ожидании, не кричим и не делам пока выводов. Панику тоже не поднимаем», – сказал заместитель гендиректора Налогово-таможенного департамента Риво Рейтманн газете Äripäev.
На вопрос о том, присланы ли департаменту конкретные указания, в каком объеме ожидаюстя сокращения, Рейтманн ответил, в департаменте знали о дефиците средств, но сейчас ясности в этом вопросе нет.
«Мы конечно готовы пересмотреть расходы и найти более эффективный способ ведения процессов и работ по развитию Но мы это делаем каждый год, это элементарная, каждодневная работа», – отметил Рейтманн.
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