Два эстонца через строительную фирму отмыли 140 миллионов евро
В Финляндии двух эстонцев обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах. Как сообщает местная полиция, отмыванием огромной суммы занималась российская организованная преступная группировка.
Центральная криминальная полиция Финляндии раскрыла исторически крупное отмывание денег. Двум эстонцам предъявлены обвинения, согласно которым, они отмыли преступные деньги на сумму 130-140 млн евро, передает Yle.
По сведениям редакции программы MOT, полиция считает, что деньги принадлежат российской организованной преступной группировке. Представителей группировки, однако, не удалось привлечь в Финляндии к ответственности.
По словам инспектора криминальной полиции Ярмо Койстинена, речь идет, судя по всему, о самом крупном в истории Финляндии случае с отмыванием денег.
Деньги отмывали через финскую строительную компанию
ЦКП начала расследовать дело в 2014 году. Под подозрение попала деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy.
Компанией управляли два эстонца. В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего за несколько месяцев было перечислено более 6,5 млрд рублей, что соответствует около 140 млн евро.
"Заявление о подозрительных переводах полиция получила от банков", - сообщил Койстинен.
Обвиняемые эстонцы отрицают свою вину. На полицейских допросах они рассказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в российской Карелии.
Следствие выявило, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и взяты из банков, которые были в России закрыты по подозрению в отмывании денег.