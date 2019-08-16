Житель Эстонии облил бензином и поджег свою сожительницу

Во вторник полицейские задержали также получившегося ожоги 53-летнего Рейну. По предварительным данным, он облил одежду потерпевшей бензином и поджег ее.

Согласно Saarte Hääl, женщина получила около 40 процентов ожогов и была доставлена на вертолете в отделение Северо-Эстонской региональной больницы.