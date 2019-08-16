Пт, 16.08.2019
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Житель Эстонии облил бензином и поджег свою сожительницу

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Leegid.

ФОТО: Panther Media / Scanpics

В Ляэне-Сааремаа в Кырккюла во вторник вечером мужчина поджег свою сожительницу, жизнь которой пытаются спасти специалисты Северо-Эстонской региональной больницы. Ему предъявлено подозрение в попытке убийства, пишет Saarte Hääl.

Во вторник полицейские задержали также получившегося ожоги 53-летнего Рейну. По предварительным данным, он облил одежду потерпевшей бензином и поджег ее.

Согласно Saarte Hääl, женщина получила около 40 процентов ожогов и была доставлена на вертолете в отделение Северо-Эстонской региональной больницы.

«Собранные доказательства указывают на возможность, что сожитель женщины поджег одежду, которая была на ней», - сказал прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Мерри Тийтус.

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