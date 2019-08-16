В Швеции взят под стражу мужчина, подозреваемый в организации теракта

Суд вынес решение менее, чем за два часа. Обвинение должно быть предъявлено не позднее 30 августа.

Согласно сообщению полиции, подозрительный автомобиль остановили в среду в городе Остерсунд. Обыскав машину, полиция задержала мужчину по подозрению в заговоре с целью убийства.

Машина, которую вел подозреваемый, была не его. Автомобиль зарегистрирован в другом округе и, по всей видимости, был угнан.

"Дело передали в подразделение национальной безопасности в органах прокуратуры и переквалифицировали в сговор о совершении террористического преступления", - говорится в сообщении органов прокуратуры.

Полиция заявила, что никто не пострадал.