Пт, 16.08.2019
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В Швеции взят под стражу мужчина, подозреваемый в организации теракта

Rootsi politsei. Foto on illustratiivne.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Суд Швеции сегодня принял решение взять под стражу мужчину, задержанного днем ранее по подозрению в заговоре с целью совершения "террористического преступления".

Суд вынес решение менее, чем за два часа. Обвинение должно быть предъявлено не позднее 30 августа.

Согласно сообщению полиции, подозрительный автомобиль остановили в среду в городе Остерсунд. Обыскав машину, полиция задержала мужчину по подозрению в заговоре с целью убийства.

Машина, которую вел подозреваемый, была не его. Автомобиль зарегистрирован в другом округе и, по всей видимости, был угнан.

"Дело передали в подразделение национальной безопасности в органах прокуратуры и переквалифицировали в сговор о совершении террористического преступления", - говорится в сообщении органов прокуратуры.

Полиция заявила, что никто не пострадал.

Мужчина  является выходцем из Узбекистана, уточнил источник Шведского радио.

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