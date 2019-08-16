В Швеции взят под стражу мужчина, подозреваемый в организации теракта

Суд Швеции сегодня принял решение взять под стражу мужчину, задержанного днем ранее по подозрению в заговоре с целью совершения "террористического преступления".
Суд вынес решение менее, чем за два часа. Обвинение должно быть предъявлено не позднее 30 августа.
Согласно сообщению полиции, подозрительный автомобиль остановили в среду в городе Остерсунд. Обыскав машину, полиция задержала мужчину по подозрению в заговоре с целью убийства.
Машина, которую вел подозреваемый, была не его. Автомобиль зарегистрирован в другом округе и, по всей видимости, был угнан.
"Дело передали в подразделение национальной безопасности в органах прокуратуры и переквалифицировали в сговор о совершении террористического преступления", - говорится в сообщении органов прокуратуры.
Полиция заявила, что никто не пострадал.
Мужчина является выходцем из Узбекистана, уточнил источник Шведского радио.