Не пронесло: кризис в Германии вынудил эстонскую фирму сократить 40 работников

Работающее на острове Сааремаа предприятие Merinvest, выпускающее резиновые детали для автомобильной промышленности Германии, в условиях нестабильности мировых рынков сократило 40 своих работников, об этом сообщила уездная газета Saarte Hääl.
«Это был вынужденный шаг», - признал в интервью газете, на которое ссылается BNS, член правления Merinvest Каупо Кирс. По его словам, объемы производства и портфель заказов фирмы сократились и это привело к решению сократить работников предприятия.
Кирс отметил, что среди причин этого решения сложные отношения между Великобританией и Европейским Союзом, а также введенные президентом США Дональдом Трампом налоги на импорт, в результате которых ряд отраслей промышленности Германии переживает серьезный спад.
На сааремааском предприятии Merinvest еще в прошлом году работали 326 человек.