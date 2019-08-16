Пт, 16.08.2019
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  • Не пронесло: кризис в Германии вынудил эстонскую фирму сократить 40 работников

Не пронесло: кризис в Германии вынудил эстонскую фирму сократить 40 работников

Увольнение

ФОТО: Antonio Guillen Fernández / PantherMedia / Antonio Guillen Fernández

Работающее на острове Сааремаа предприятие Merinvest, выпускающее резиновые детали для автомобильной промышленности Германии, в условиях нестабильности мировых рынков сократило 40 своих работников, об этом сообщила уездная газета Saarte Hääl.

«Это был вынужденный шаг», - признал в интервью газете, на которое ссылается BNS, член правления Merinvest Каупо Кирс. По его словам, объемы производства и портфель заказов фирмы сократились и это привело к решению сократить работников предприятия.

Кирс отметил, что среди причин этого решения сложные отношения между Великобританией и Европейским Союзом, а также введенные президентом США Дональдом Трампом налоги на импорт, в результате которых ряд отраслей промышленности Германии переживает серьезный спад.

На сааремааском предприятии Merinvest еще в прошлом году работали 326 человек.

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