Не пронесло: кризис в Германии вынудил эстонскую фирму сократить 40 работников

«Это был вынужденный шаг», - признал в интервью газете, на которое ссылается BNS, член правления Merinvest Каупо Кирс. По его словам, объемы производства и портфель заказов фирмы сократились и это привело к решению сократить работников предприятия.

Кирс отметил, что среди причин этого решения сложные отношения между Великобританией и Европейским Союзом, а также введенные президентом США Дональдом Трампом налоги на импорт, в результате которых ряд отраслей промышленности Германии переживает серьезный спад.