Вынужденный покинуть Эстонию банк Danske увел бизнес-клиентов с собой в Литву

Эстонский и литовский филиалы банка Danske Bank подписали договор, на основании которого кредитные договоры коммерческих клиентов в Эстонии будут переведены в литовский филиал.
Об этом BNS сообщила в пятницу пресс-служба банка, отметив, что с октября 2019 года все кредитные договоры, заключенные в эстонском филиале, будут обслуживаться посредством литовского филиала. Через литовский филиал будет производиться и обработка данных.
Переход охватит данные клиентов и все имеющие отношения к делу договоры, в том числе, действующие договоры, связанные с использованием интернет-банка Danske.
В соответствии с предписанием Финансовой инспекции, все договоры продолжат действовать по ранее оговоренным срокам и на ранее оговоренных условиях, изменится только счет обслуживания предоставленного клиенту кредита.
До октября клиент для обслуживания своих кредитных договоров может использовать либо свой нынешний счет в эстонском филиале, либо новый счет в литовском филиале.
Банк отметил, что обо всех подробностях, связанных с переводом договоров и услуг в литовский филиал, клиентов оповестят в сентябре.
В начале июня этого года Danske Bank сообщил, что не станет продавать кредитные портфели предприятий Эстонии; вопрос о том, как продолжить обслуживание кредитов коммерческих клиентов банка, учреждение собиралось прояснить в течение лета этого года.
Ранее пресс-служба Danske сообщила, что Danske продает банку LHV свой кредитный портфель частных клиентов.
Финансовая инспекция в феврале направила банку Danske Bank предписание о запрещении деятельности филиала банка в Эстонии. В 2007-2015 годах через эстонский филиал Danske Bank было проведено сделок на 200 млрд евро, многие из них на настоящий момент считаются подозрительными. Из-за скандала ушел в отставку руководитель Danske Bank Томас Борген, и в разных точках Европейского союза были взяты под усиленный контроль правила и контрольные механизмы финансового сектора. Из-за скандала с отмыванием денег в Danske следствие развернулось в Дании, Эстонии, Франции, Великобритании и США.