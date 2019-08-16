Вынужденный покинуть Эстонию банк Danske увел бизнес-клиентов с собой в Литву

Об этом BNS сообщила в пятницу пресс-служба банка, отметив, что с октября 2019 года все кредитные договоры, заключенные в эстонском филиале, будут обслуживаться посредством литовского филиала. Через литовский филиал будет производиться и обработка данных.

Переход охватит данные клиентов и все имеющие отношения к делу договоры, в том числе, действующие договоры, связанные с использованием интернет-банка Danske.

В соответствии с предписанием Финансовой инспекции, все договоры продолжат действовать по ранее оговоренным срокам и на ранее оговоренных условиях, изменится только счет обслуживания предоставленного клиенту кредита.

До октября клиент для обслуживания своих кредитных договоров может использовать либо свой нынешний счет в эстонском филиале, либо новый счет в литовском филиале.

Банк отметил, что обо всех подробностях, связанных с переводом договоров и услуг в литовский филиал, клиентов оповестят в сентябре.

В начале июня этого года Danske Bank сообщил, что не станет продавать кредитные портфели предприятий Эстонии; вопрос о том, как продолжить обслуживание кредитов коммерческих клиентов банка, учреждение собиралось прояснить в течение лета этого года.

Ранее пресс-служба Danske сообщила, что Danske продает банку LHV свой кредитный портфель частных клиентов.