Юри Ратас: кризиса нет, но ситуация сложная

Ратас придерживается мнения, что в свете разгоревшегося скандала с попыткой сместить Элмара Вахера с должности генерального директора Департамента полиции и погранохраны прежде всего надо дождаться объяснений министра внутренних дел Марта Хельме.

"В настоящий момент мы пытаемся найти подходящее обоим время и место, и если нам удастся встретиться раньше среды, то мы это сделаем" – сказал премьер-министр.