Юри Ратас: кризиса нет, но ситуация сложная

Премьер-министр Юри Ратас не считает сложившуюся ситуацию правительственным кризисом, но признает что она непростая, сообщает портал Rus.ERR.
Ратас придерживается мнения, что в свете разгоревшегося скандала с попыткой сместить Элмара Вахера с должности генерального директора Департамента полиции и погранохраны прежде всего надо дождаться объяснений министра внутренних дел Марта Хельме.
"В настоящий момент мы пытаемся найти подходящее обоим время и место, и если нам удастся встретиться раньше среды, то мы это сделаем" – сказал премьер-министр.
"Нет никакого кризиса, но ситуация сложная", – сказал он, добавив, что зачастую работа премьер-министра и хранителя коалиции заключается в том, чтобы решать такие проблемы.