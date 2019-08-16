Галерея: две сотни ретроавтомобилей проедут по маршруту Балтийской цепи

Любители старой техники из Эстонии, Латвии и Литвы отмечают 30-ю годовщину Балтийской цепи совместным автопробегом из Вильнюса до Таллинна через Ригу. Они проедут маршрутом, совпадающим с трассой Балтийской цепи, проложенной жителями трех стран 23 августа 1989 года.
Цель заезда, по словам представителей клуба старой техники Балтийских стран - отметить одно из важнейших событий, связанных с восстановлением независимости, которое объединило в свое время три народа.
Также организаторы акции хотят активизировать сотрудничество любителей технического ретро и познакомить людей со старыми машинами, мотоциклами, грузовиками и автобусами, которые были в ходу во время заключения пакта Молотова-Риббентропа 23 августа 1039 года и во время Балтийской цепи.
Колонна начнет путь 18 августа из Вильнюса, а вечером 19 августа достигнет Вильянди, проехав через Лилли и Каркси-Нуйа. Во вторник 20 августа на рыночной площади Вильянди с 10 до 12 часов пройдет выставка старой техники; в Тюри она пройдет с 13 до 15 часов, а в таллиннской Летной гавани - с 17 до 19.
В пробеге примет участие более 200 машин начиная 1921 года выпуска до 1989. Среди них - Ford T Touring, FIAT 521 Phaeton и Mercedes-Benz 300.