Галерея: две сотни ретроавтомобилей проедут по маршруту Балтийской цепи

Цель заезда, по словам представителей клуба старой техники Балтийских стран - отметить одно из важнейших событий, связанных с восстановлением независимости, которое объединило в свое время три народа.

Также организаторы акции хотят активизировать сотрудничество любителей технического ретро и познакомить людей со старыми машинами, мотоциклами, грузовиками и автобусами, которые были в ходу во время заключения пакта Молотова-Риббентропа 23 августа 1039 года и во время Балтийской цепи.

Колонна начнет путь 18 августа из Вильнюса, а вечером 19 августа достигнет Вильянди, проехав через Лилли и Каркси-Нуйа. Во вторник 20 августа на рыночной площади Вильянди с 10 до 12 часов пройдет выставка старой техники; в Тюри она пройдет с 13 до 15 часов, а в таллиннской Летной гавани - с 17 до 19.