Видео: смотрите видеореконструкцию аварийной посадки борта "Уральских авиалиний" на кукурузное поле

Рейсом «Уральских авиалиний» в Крым из Жуковского 15 августа вылетели 234 пассажира и члена экипажа, в том числе 41 ребенок.

По предварительной версии, в турбины при взлете попала стая чаек, вызвав моментальный отказ одного двигателя и потерю тяги во втором. С полными баками в ручном режиме командир корабля плавно направил машину на кукурузное поле в километре от аэродрома — около деревни Рыбаки.