Видео: смотрите видеореконструкцию аварийной посадки борта "Уральских авиалиний" на кукурузное поле

В Сети опубликована видеореконструкция взлета и аварийной посадки на кукурузное поле лайнера A321 «Уральских авиалиний».
Рейсом «Уральских авиалиний» в Крым из Жуковского 15 августа вылетели 234 пассажира и члена экипажа, в том числе 41 ребенок.
По предварительной версии, в турбины при взлете попала стая чаек, вызвав моментальный отказ одного двигателя и потерю тяги во втором. С полными баками в ручном режиме командир корабля плавно направил машину на кукурузное поле в километре от аэродрома — около деревни Рыбаки.
При посадке на брюхо, по последней информации, пострадали 76 человек, то есть каждый третий.