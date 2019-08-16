Пт, 16.08.2019
Казалось – куда дальше Крыма с Донбассом можно упасть, однако соревнование по пробиванию дна продолжается. Антон Самсонов
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  • Видео: смотрите видеореконструкцию аварийной посадки борта "Уральских авиалиний" на кукурузное поле

Видео: смотрите видеореконструкцию аварийной посадки борта "Уральских авиалиний" на кукурузное поле

Edukalt hädamaandunud lennuk maisipõllul.

ФОТО: Stringer / Reuters / Scanpix

В Сети опубликована видеореконструкция взлета и аварийной посадки на кукурузное поле лайнера A321 «Уральских авиалиний».

Рейсом «Уральских авиалиний» в Крым из Жуковского 15 августа вылетели 234 пассажира и члена экипажа, в том числе 41 ребенок.

По предварительной версии, в турбины при взлете попала стая чаек, вызвав моментальный отказ одного двигателя и потерю тяги во втором. С полными баками в ручном режиме командир корабля плавно направил машину на кукурузное поле в километре от аэродрома — около деревни Рыбаки.

При посадке на брюхо, по последней информации, пострадали 76 человек, то есть каждый третий.

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