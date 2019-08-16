Россиянин захотел разбить иллюминатор головой и сорвал рейс

Об этом сообщается на официальном сайте МВД России. По информации ведомства, 32-летний житель Кировска Ленинградской области вел себя агрессивно во время полета, грубо реагировал на замечания сотрудников авиакомпании, нецензурно выражался и хотел разбить иллюминатор головой.

После посадки в Краснодаре мужчину доставили в полицию, где был составлен протокол об административном правонарушении. Его задержали на пять суток и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.