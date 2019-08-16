Ратас после встречи с Хельме: это недопустимо и не должно повториться

"Сегодня вечером я встретился с министром внутренних дел Мартом Хельме и министром финансов Мартином Хельме, чтобы обсудить предпринятые в четверг без согласования с премьер-министром и правительством шаги по освобождению от должности главы Департамента полиции и погранохраны. По моей оценке, однозначно ясно, что это было совершенно недопустимо и подобные инициативы не должны повториться. Только в этом случае возможно дальнейшее сотрудничество правительства", - написал Ратас в своем Фейсбуке.

По словам премьера, на данный момент можно точно сказать, что Министерство внутренних дел не начинало и больше на планирует начинать дисциплинарное расследование в отношении Эльмара Вахера.

Ратас добавил, что и министр внутренних дел и министр финансов признали, что необходимы усилия всех сторон, чтобы восстановить трудовой мир в Департаменте полиции и погранохраны и нормальные трудовые отношения между министром и главой департамента. "Я сделаю все от меня зависящее, чтобы способствовать этому", - написал Ратас.

По его словам, на кабинетном совещании правительства планируется обсудить важные вопросы, попадающие в сферу ответственности МВД и Департамента полиции и погранохраны, такие как строительство восточной границы, укрепление защиты границы и создание резерва внутренней обороны на случай чрезвычайных ситуаций.

В заключение Ратас выразил удовлетворение в связи с тем, что после эмоциональных и поспешных действий обстановка успокоилась, а министр внутренних дел и глава полиции выразили желание восстановить сотрудничество.