Пт, 16.08.2019
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Юхан Партс: Хельме и EKRE пересмотрели речей Трампа

Juhan Parts Postimehe otsestuudios.

ФОТО: Tiina Oja/Postimees

В видеоинтервью Postimees бывший премьер-министр Эстонии Юхан Партс сказал, что положительное влияние партии EKRE состоит в том, что она отрезвляет так называемые мейнстримные партии. По мнению Партса, в долгосрочной перспективе отрезвляющее влияние EKRE пойдет на пользу обществу и народу в целом.

Нынешнюю ситуацию вокруг главы Департамента полиции и погранохраны Партс кризисом не считает. "Я думаю, что стиль нынешнего премьер-министра таков, что эмоции успокаиваются, стороны смотрят на рациональные возможности и идут вперед", - сказал Партс.

 "Я не верю, что здесь между Хельме и Вахером встал вопрос доверия, это скорее эмоции, которые Ратас должен был попытаться спокойно утихомирить", - отметил политик в интервью. 

Он добавил, что оба министра Хельме дают в работе волю эмоциям, и порой это даже хорошо.

По его оценке, оппозиция и масс-медиа пытаются показать возникшую ситуацию как конец света, но сам Партс с такой оценкой не согласен.

Партс подтвердил, что знает Эльмара Вахера давно и не верит в то, что с ним нельзя сработаться. "Он очень приверженный своему делу человек, профессионал", - считает Партс.

Что касается Мартина и Марта Хельме, они по оценке Партса слишком много смотрят выступлений Дональда Трампа. 

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