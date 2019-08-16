Юхан Партс: Хельме и EKRE пересмотрели речей Трампа

Нынешнюю ситуацию вокруг главы Департамента полиции и погранохраны Партс кризисом не считает. "Я думаю, что стиль нынешнего премьер-министра таков, что эмоции успокаиваются, стороны смотрят на рациональные возможности и идут вперед", - сказал Партс.

"Я не верю, что здесь между Хельме и Вахером встал вопрос доверия, это скорее эмоции, которые Ратас должен был попытаться спокойно утихомирить", - отметил политик в интервью.

Он добавил, что оба министра Хельме дают в работе волю эмоциям, и порой это даже хорошо.

По его оценке, оппозиция и масс-медиа пытаются показать возникшую ситуацию как конец света, но сам Партс с такой оценкой не согласен.

Партс подтвердил, что знает Эльмара Вахера давно и не верит в то, что с ним нельзя сработаться. "Он очень приверженный своему делу человек, профессионал", - считает Партс.