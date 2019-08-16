Новая функция Instagram защитит пользователей от фейковых новостей

Механизм защиты от фейковых новостей устроен следующим образом: вызывающие подозрения материалы переправляются партнерам Instagram, которые после проверки могут присвоить публикациям различные статусы, такие как "соответствует действительности", "недостоверно" или "вводит в заблуждение".

При этом сами посты не подвергнутся удалению, но они не будут появляться ни рекомендациях, ни в результатах общего поиска, ни при фильтре по определенным хэштегам. Таким образом, число пользователей, которые могут ознакомиться с ложной информацией, будет значительно сокращено. Прямая ссылка, по сути, останется чуть ли не единственным способом открыть "забаненную" запись.